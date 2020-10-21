شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع للجلسة الثالثة على التوالي بفعل مخاوف تعافي اقتصاد منطقة اليورو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي ، بفعل تنامي مخاوف تعثر تعافي الاقتصاد الأوروبي ، وسط زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا ،وارتفاع سعر صرف اليورو مقابل سلة من العملات ، وطغي ذلك على تزايد آمال إقرار التحفيز المالي الجديد فى الولايات المتحدة.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.9% حتى الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل مخاوف الموجة الثانية من فيروس كورونا.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليواصل خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع البناء والموارد الأساسية ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض قرابة 2.0% ، بسبب نتائج الأعمال السيئة لكبرى شركات القطاع خلال الربع الثالث من هذا العام.

تتراجع معظم أسواق الأسهم الأوروبية ،بفعل تنامي مخاوف تعثر تعافي الاقتصاد الأوروبي ، وسط زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا ،وارتفاع سعر صرف اليورو مقابل سلة من العملات.

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على حسب وكالة "رويترز" قفزت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا هذا الأسبوع لمستوي قياسي ، الأمر الذي زاد احتمالات فرض القيود مرة أخرى.

ارتفع اليورو يوم الأربعاء لأعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1.1870$ ، ليواصل صعوده الواسع لليوم الرابع على التوالي ، وحذر المركزي الأوروبي سابقا من احتمالات تأثير ارتفاع العملة سلبا على وتيرة التعافي الاقتصادي.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.25% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعة بحوالي 0.5% ، بفضل تزايد آمال إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة.

قال رئيس موظفي البيت الأبيض"مارك ميدوز" إن وزير الخزانة "ستيفن منوتشين" ورئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" حققا تقدما جيدا خلال المحادثات حول برنامج المساعدات الاقتصادية ، لكن لا يزال هناك بعض المفاوضات قبل التوصل لاتفاق نهائي.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.9% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.9% ، وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 0.8% ، و فى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 1.1% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.