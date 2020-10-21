شكرا لقرائتكم خبر عن فورد يهاجم مقاومة محورية – تحليل – 21-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم فورد (F) في آخر جلساته، ليهاجم السهم بهذا الصعود مستوى المقاومة المحوري 7.74، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.98% بما يعادل 0.15 نقطة ليستقر على سعر 7.74 دولار، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما حاول السهم تصريف تشبعه الشرائي الذي كان واضحاً بها في السابق.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 7.74، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 8.48.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد