جنرال إليكتريك يرتفع على استحياء – تحليل – 21-10-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم جنرال إليكتريك (GE) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.69% بما يعادل 0.05 نقطة ليستقر السهم على سعر 7.34 دولار، وذلك في ظل تأثر السهم باختراقه لخط اتجاه فرعي هابط في وقت سابق على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 7.18، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 7.73.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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