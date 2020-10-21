وزير الاتصالات: الشركات الناشئة ستنفذ 10% من مشروعات بناء مصر الرقمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشباب مؤسسى الشركات الناشئة المتميزة العاملة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذين شاركوا ضمن فعاليات النسخة الثانية من "يوم الشركات الناشئة Startup Day ".
وقال الوزير اليوم الأربعاء عبر صفحته الرسمية على إنستجرام، " ما أجمل أن تبدأ يومك بلقاء الشباب والاستماع إلى افكارهم الخلاقة والمبدعة.. ثلاث ساعات قضيتهم مع شبابنا من مؤسسى الشركات الناشئة المتميزة العاملة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن فعاليات النسخة الثانية من "يوم الشركات الناشئة " والذى نظمته هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" من خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال "تيك" عبر الفيديو كونفرانس.
وقال الوزير إن تشجيع الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال وتهيئة البيئة المحفزة لنمو الشركات الناشئة هى أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ظل نجاح مصر فى الحفاظ خلال النصف الأول من العام الحالي على مركزها الأول في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا في جذب أكبر عدد من الصفقات الاستثمارية في قطاع الشركات الناشئة واحتلالها المركز الثاني في حجم الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.. ونحرص من خلال هيئات الوزارة أن يكون للشركات الناشئة نصيب محدد في مشروعات بناء مصر الرقمية من خلال مبادرة "فرصتنا.. رقمية" وذلك بتنفيذ 10 % من مشروعاتنا من خلال الشركات المتوسطة والصغيرة والناشئة المقيدة في قاعدة بيانات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
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