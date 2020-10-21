شكرا لقرائتكم خبر عن اسقرار أسعار الحديد والأسمنت بالسوق المحلى اليوم .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت اليوم الأربعاء 21-10-2020 أسعار مواد البناء "الحديد، الاسمنت، والرمل، والجبس" وذلك وفقا لما أكدته شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن سعر طن الحديد سجل 9100 - 9500 جنيها تسليم ارض مصنع، وأن السعر للمستهلك عند 9400 -10000 جنيها.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن طن الاسمنت سجل 650-680 جنيها تسليم المصنع في حين يصل سعر المستهلك الي 700-750 جنيها للطن، وأن أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيها، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.

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وكان أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، حذر من استخدام الاسمنت بعد تاريخ الإنتاج المدون على الشيكارة بـ 3 أسابيع إلا بعد اختبار جودته وعدم تعرضة للتلف والذى يؤثر بنسبة كبيرة على العقارات بعد بنائها، موضحا أن فترة توقف البناء على مدار لـ6 أشهر من الممكن أن تعرض منتجات مواد البناء للتلف نتيجة التخزين السىء وتعرضها للرطوبة التى تفقدها الصلاحية .

ونصح الزينى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" باستخدام شكائر الأسمنت فى الأسبوع الأول من انتاجه لأن صلابته ستكون أقوى من استمراره لفترة أطول، وكلما زادت المدة تقل من تماسكه فى عمليات البناء ويصبح غير قابل للاستخدام، ولابد أن يدرك المستهلك عند شرائه من التجار أخذ المزيد من الاحتياطات خاصة لأصحاب رخص البناء التى أقرت الحكومة عودتها لاستكمال البناء حتى 4 أدوار لمن لدية رخصة مسجلة .