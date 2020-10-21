شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي: إرتفاع حجم محفظة برنامج ضمانات العملاء إلى 30.8 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك المركزي المصري إرتفاع إجمالي قيمة محفظة برنامج ضمانات العملاء لشركة ضمان مخاطر الإئتمان إلى 30.8 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، تغطي محفظة قروض بقيمة 46 مليار جنيه.

وذكر البنك في تقرير له حول نشاط شركة ضمان مخاطر الائتمان أن حجم محفظة البرنامج لضمانات العملاء سجل زيادة مستمرة منذ يناير 2020 وذلك بمعدل شهري يتراوح بين مليار و2 مليار جنيها.

وأوضح التقرير أن قيمة الضمانات قد قفزت بنسبة 271% إلى 30.8 مليار بنهاية يوليو 2020 مقارنة مع 8.3 مليار جنيه في ديسمبر 2018، كما قفزت قيمة الائتمان إلى 45.9 مليار جنيه في نهاية يوليو الماضي مقابل 12.9 مليار جنيه في ديسمبر 2018، فيما زاد عدد الضمانات إلى 35 ألف و515 ضمانة بنهاية يوليو لماضي مقابل 10 الاف و804 ضمانات في ديسمبر 2018.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي استحوذ على الحصة الأكبر من محفظة الضمانات بنسبة بلغت 57% من اجمالي المحفظة، تلاه القطاع الزراعي بنسبة 16 % ، ثم القطاع الخدمي 11%، يليه قطاعي "التشييد والبناء" و"التجاري" بنسبة 8 % كل منهما ، فيما استحوذت مشروعات المرأة على نسبة 7 % من إجمالي الضمانات القائمة في نهاية يوليو 2020.

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وأظهر التقرير أن منطقة الدلتا قد استحوذت على نسبة 36 % من إجمالي محفظة الضمانات، تلاها منطقة القاهرة الكبرى بنسبة 29 %، ثم الصعيد بنسبة 20 % والاسكندرية 10 % ثم مدن القناة 5 %.

وتتعامل شركة ضمان مخاطر الائتمان مع 22 بنكا تحت برنامج ضمان البنك المركزي، وقد استحوذ البنك الاهلى على نسبة 85.4 في المائة من اجمالي محفظة الإئتمان بقيمة إجمالية بلغت 26.3 مليار جنيه، كون البنك الاهلى يمتلك المحفظة الاكبر لقروض المشروعات الصغيرة والمنوطة بالقطاع المصرفي، فيما استحوذت بقية البنوك الـ 22 على الحصة المتبقية.

وقد تم تفعيل ضمانات المحفظة لمحافظ القطاع الزراعي مع البنك الاهلى في يناير الماضي، ليصل عدد المحافظ القائمة مع البنك الأهلى بنهاية يوليو 2020 إلى أربعة محافظ لتمويل نشاط رؤوس الماشية بغرض التسمين والادرار في الصعيد بإجمالي ضمانات بلغت 1.2 مليار جنيه تغطي قروض مستخدمة بقيمة 1.7 مليار جنيه.

وأوضح تقرير البنك المركزي أن عدد الضمانات المصنفة بلغ بنهاية يوليو الماضي 76 ضمانة باجمالي مبلغ قدره 67.95 مليون جنيه، بينما بلغ عدد الضمانات التي تم تسييلها 9 ضمانات باجمالي 4.57 مليون جنيه، لافتا إلى أن حجم الضمانات المصنفة والمسيلة للبرنامج منخفضة ومطمئنة وذلك مقارنة بحجم الضمان الصادر من البنك المركزي بمبلغ 2 مليار جنيه كما بلغت نسبة الضمانات المصنفة لاجمالي ضمانات العم 0.2% بنهاية يوليو 2020.