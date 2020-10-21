شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط هامشي لبورصة مسقط للجلسة الثالثة على التوالي.. وتراجع 15 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.01% خاسراً 0.43 نقطة ليغلق عند مستوى 3586.550 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالي، وبلغ حجم التداول 8 ملايين سهم بقيمة 759.8 ألف ريال عبر تنفيذ 348 صفقة لعدد 40 سهماً.

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وارتفعت 7 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 4.39%، ثم سهم "بنك اتش اس بي سي عمان" بنسبة 2.27%، ثم سهم "سيمبكورب صلالة" بنسبة 1.77%، فيما تراجع 15 سهماً على رأسها سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 8.51%، ثم سهم "الرؤية للتأمين" بنسبة 5.38%، ثم سهم "الغاز الوطنية" بنسبة 3.77%، فيما تصدر سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 143.8 ألف ريال عماني، وتراجع السهم بنسبة 2.78%.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة العمانية الأوروبية للصناعات الغذائية، عن اعتماد القوائم المالية غير المدققة لغاية 30 سبتمبر لعام 2020.