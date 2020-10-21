شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تقترض 208.5 مليار استرلينى فى النصف الأول من العام المالى الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن الحكومة البريطانية اقترضت 36.101 مليار جنيه استرلينى فى الشهر الماضى وهو ما يتجاوز 33.55 مليار استرلينى وفقا لتوقعات استطلاع أجرته رويترز ليرتفع الاقتراض فى النصف الأول من السنة المالية إلى مستوى قياسى يبلغ 208.5 مليار استرلينى. وفى سياق منفصل، قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن تضخم أسعار المستهلكين السنوى فى سبتمبر ارتفع إلى 0.5 بالمئة مقارنة مع 0.2 بالمئة فى أغسطس عندما تم خفضه بفعل خطة مؤقتة لدعم تناول الطعام فى المطاعم. Advertisements وكانت نسبة الزيادة في التضخم 0.5 بالمئة وفقا لمتوسط توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم.

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