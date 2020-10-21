شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع هامشي لبورصة أبوظبي بجلسة الأربعاء.. وبدء تداول "سواعد القابضة" 25 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.02% رابحاً 1.06 نقطة ليغلق عند مستوى 4543.697 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 1.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 680.515 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 107.4 مليون سهم، بقيمة 541.6 مليون درهم، عبر تنفيذ 1774 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.79%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.71%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، ثم قطاعي الطاقة والبنوك بنسبة 0.12%، 0.04%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.53%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.49%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.45%.

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وارتفعت 9 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 11.47%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 5.88%، ثم سهم شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل بنسبة 0.98%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بنسبة 4.92%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 4.9%، ثم سهم شركة أسمنت رأس الخيمة بنسبة 3.16%، وتصدر سهم الشركة العالمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 146.3 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.26%.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة المقاصة والتسوية والإيداع، عن تسجيل أسهم شركة سواعد القابضة، في نظامها الإلكتروني تمهيداً لإدراج الشركة وتداولها في السوق بتاريخ 25 أكتوبر الجاري، مضيفة ولذا يمكن لشركات الوساطة والحفظ الأمين القيام بعمليات تحويل أسهم الشركة من حسابات المساهمين لدى المقاصة إلى حسابات التداول على النظام الآلي للمقاصة ابتداءً من اليوم.