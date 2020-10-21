شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات بورصة الكويت.. وتخفيض رأس مال مجموعة الرأي الإعلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.5% رابحاً 28.28 نقطة ليغلق عند مستوى 5657.39 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.57% رابحاً 35.58 نقطة ليغلق عند مستوى 6280.60 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.3% رابحاً 13.32 نقطة ليغلق عند مستوى 4418.69 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.32% رابحاً 14.45 نقطة ليغلق عند مستوى 4480.35 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 284.8 مليون سهم بقيمة 65.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.4 ألف صفقة، وصعد 11 قطاعاً ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.44%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.72%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.54%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والصناعة بنسبة 0.53%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.45%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.35%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.28%، ثم قطاعي الخدمات المالية والنفط والغاز بنسبة 0.15%، 0.14%، على التوالي، ثم قطاع العقار بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع المنافع بنسبة 0.30%.

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وجاء سهم الشركة العالمية للمدن العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 39.62%، يليه سهم شركة رمال الكويت العقارية بنسبة 10.14%، ثم سهم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 7.93%، فيما تصدر سهم شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 11.42% يليه سهم شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 9.26%، ثم سهم شركة عقار للاستثمارات العقارية بنسبة 4.60%.

وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، إعادة تداول أسهم الشركة العالمية للمدن العقارية (المدن)، وذلك بعد سداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020.

وفي سياق آخر أعلنت شركة مجموعة الرأي الإعلامية، عن تخفيض رأس مال الشركة ليصبح رأس المال بعد التخفيض 10.3 مليون دينار كويتي بعدد 103.5 مليون سهم، وإطفاء كامل الخسائر المتراكمة بمبلغ 18.8 مليون دينار كويتي، وذلك بعد تخفيض رصيد الاحتياطي الاختياري بمبلغ 2.9 مليون دينار كويتي بعد خصم رصيد احتياطي أسهم الخزينة بمبلغ وقدره 75 ألف دينار كويتي كما في 31 ديسمبر عام 2019، وتخفيض كامل رصيد الاحتياطي القانوني بمبلغ 3 ملايين دينار كويتي كما في 31 ديسمبر عام 2019، وتخفيض جزئي من رأس مال الشركة بالمتبقى من الخسائر المتراكمة بمبلغ 13 مليون دينار كويتي، وطالبت الشركة بإعادة التداول على السهم.