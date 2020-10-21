شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار حلاوة المولد النبوى بالسوق اليوم الأربعاء تبدأ من 50 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد محلات حلاوة المولد النبوي الشريف إقبالا ضعيفا خلال الأيام الحالية وذلك مع اقتراب الاحتفال بذكرى مولد النبوي الشريف حيث شهدت معظم الأسعار استقرارا في معظم محلات الحلاويات.

ويرصد الخليج 365 متوسط الأسعار لمعظم المحلات حيث تراوح متوسط سعر العبوات في السوق بين 50- وحتى 1500 جنيها، و تحتوي العبوات من 50جنيها وبها 10 قطع متنوعة، إلى 1500 جنيه بها أكثر من 200 قطعة متنوعة، وتأتى محتويات، وأيضا يتواجد بالأسوق علب بـ65 جنيها بها 17 قطعة، وأخرى بـ450 جنيها بها 120 قطعة، و550 جنيها بها 65 قطعة من الأنواع الفاخرة حيث تتضمن فسدق وبدقية وبسيمة ولديدة، ويوجد علبة بـ900 جنيه بها 85 قطعة من أصناف فاخرة .

وسجلت أسعار القطع فتبدأ 2 جنيه وهى الفولية وتصل إلى 55 جنيها للفسدقية الكبيرة، وتعد أبرز القطع الفردية الحمصية الصغيرة بـ4 جنيهات والملبن الجيلي بـ7.5 جنيه، والملبن السادة بـ 7.5 ودمية البندق الصغيرة 10 جنيهات والفسدق بـ15 جنيها، وملبن المكسرات بـ20 جنيها وعلف الفول الكبير بـ 20 جنيها واللديدة 25 جنيها، وباكت البندق بـ35 جنيها، وباكت الكاشو بـ 45 جنيها وباكت اللوز بـ40 جنيها، وبالنسبة للحصان والعروسة فتبدأ من 15 جنيها وتصل إلى 100 جنيه بالنسبة للحصان، وتأتى العروسة بسعر يبدأ من 20 جنيها حتى 120 جنيها .

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والجدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية استطلعت هلالَ شهرِ ربيع الأول لعام 1442هجريًّا بعد غروب شمس يوم الجمعة التاسعِ والعشرين من شهر صفر الموافق 16 أكتوبر لعام 2020 ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتِ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول لعامِ 1442هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكى أيضًا.

وعلى ذلك اعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ غدا السبت 17 أكتوبر لعام 2020ميلاديًّا هو المتمم لشهر صفر لعام 1442 هجريا، وأن بعد غدا الأحد الموافق 18 أكتوبر هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1441هجريًّا، وبهذه المناسبةِ تقدمت دار الافتاء بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمُت بالتهنئة للشعب المصرى، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً فى كُلِّ مكان، وبهذا يكون المولد النبوى الشريف 2020 يوم 29 أكتوبر الحالى.