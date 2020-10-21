شكرا لقرائتكم خبر عن شركة لوك أويل الروسية: نحرص على زيادة إنتاجنا النفطى فى العراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إيجور زوباريف، المدير المفوض لشركة "لوك أويل ميد إيست" ثاني أكبر منتج في روسيا النقاب عن خططها بشأن مشاريعها في العراق، وقال زوباريف في تصريحات له - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن "لوك أويل حريصة على زيادة إنتاجها النفطي في العراق بمجرد إنتهاء تخفيضات مجموعة (أوبك+)"، مؤكدا أنه في ظل اتفاق "أوبك+" خفضت الشركة الإنتاج في حقل "غرب القرنة -2" .
وأضاف أن "الوضع الحالي يجبرنا وشركاءنا على مراجعة خططنا لمعرفة كيف تتوافق مع احتياجات الوقت"، موضحا أن الشركة الروسية تعتزم تقديم مقترحات إلى السلطات العراقية قريبا لتطوير منطقة منفصلة في جنوب العراق تعرف باسم (البلوك 10) .
ويبلغ إنتاج العراق الحالي من النفط الخام حوالي 3.6 مليون برميل يوميا، بموجب اتفاق "أوبك+"، لكن البلاد ستكون مضطرة إلى إجراء تخفيضات إضافية أعمق بحلول نهاية العام لتعويض عدم الامتثال للاتفاق في الأشهر السابقة.
وبسبب اتفاق "أوبك+" أبلغ العراق شركات النفط العالمية العاملة في حقوله النفطية الكبيرة بضرورة خفض الإنتاج، حيث تعد "لوك أويل" و"إكسون موبيل" و"BP" من أكبر المنتجين الأجانب في العراق، وقد طلب منهم جميعا خفض الإنتاج.
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