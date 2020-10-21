شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر حمراء بجلسة الأربعاء بضغوط هبوط 31 سهماً.. وخلل ببيانات الموقع الرسمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.50% خاسراً 50.49 نقطة ليغلق عند مستوى 9965.03 نقطة، وبلغ حجم التداول 204.2 مليون سهم بقيمة 448 مليون ريال عبر تنفيذ 8406 صفقة، وتراجع 31 سهماً، وارتفع 12 سهم، واستقر سهمين، وهبطت 7 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.42%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.88%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.67%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.31%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.28%، ثم قطاعي البنوك والخدمات المالية والاتصالات بنسبة 0.09%، 0.05%، على التوالي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة قطر للتأمين، عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏30 سبتمبر‎ 202، وذلك في 27 أكتوبر الجاري.

Advertisements

فيما أعلنت مجمع شركات المناعي، عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية للربع الثالث 2020 ، وذلك يوم 1 نوفمبر.

وفي سياق آخر أعلنت بورصة قطر، عن معالجة الخلل المؤقت الذي حصل في ملخص بيانات السوق الظاهر في الصحفة الرئيسية على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.