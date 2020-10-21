شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي المتحد يهبط ببورصة البحرين.. وإنفستكورب تتخارج من "بن داود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.07% خاسراً 1.05 نقطة ليغلق عند مستوى 1453.56 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.8 مليون سهم بقيممة 637.4 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 6.61% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.61%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.25%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.66%، وهبط سهم إي بي إم تيرمنيالز البحرين بنسبة 0.33%.

فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 5.20% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 3.70%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.38%، كما صعد سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة إنفستكورب، اليوم الأربعاء، عن الإدراج الناجح لشركة بن داود القابضة في السوق المالية السعودية (تداول)، وتمثل العملية التخارج الثالث لإنفستكورب من استثمار في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأربع الماضية من خلال طرح أسهم للاكتتاب العام، وذلك بعد طرح أسهم شركة لازوردي للمجوهرات عام 2016 وشركة لجام للرياضة عام 2018.

وبحسب إفصاح شركة إنفسكتورب، لبورصة البحرين، اليوم الأربعاء، تملك بن داود القابضة، إحدى أكبر متاجر الهايبر ماركت والسوبر ماركت في المملكة العربية السعودية، ولديها مجموعة 73 متجراً منها 51 هايبر ماركت و22 سوبر ماركت، تعمل تحت علامتي بن داود والدانوب المنتشرتين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، منوهة إلى أن إنفستكورب تستحوذ على حصة أقلية في بن داود عام 2016.

وفي سياق آخر أعلنت شركة سوليدرتي للبحرين، عن توقيع الشركة على اتفاقية مساهمين للمشاركة في زيادة مقترحة لرأس مال شركة Health 360 Ancillary Services، وتماشياً مع بنود الاتفاقية وبعد الانتهاء من الزيادة المقترحة لرأس المال، فإن حصة الشركة ستكون 20% من رأس المال المدفوع، ومن المتوقع أن يكون لعملية الاستحواذ هذه أثر إيجابي على المدى المتوسط على البيانات المالية للشركة، كما ستعزز من خدماتها الرئيسية في مجال التكافل الصحي.