شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أسهم تهبط ببورصة دبي بجلسة الأربعاء على رأسها بنك الإمارات دبي الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول المؤشر العام لسوق دبي المالي، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.44% خاسراً 9.63 نقطة ليغلق عند مستوى 2171.18 نقطة، وبلغ حجم التداول 228.5 مليون سهم محققة ما قيمته 203.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 3418 صفقة لعدد 29 سهماً، وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.10%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.38%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.56%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.34%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.63%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.93%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.69%.

وقفز 17 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 14.43%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 7.31%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنس بنسبة 3.41%، ثم سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.39%، فيما تصدر سهم شركة داماك العقارية دبي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 28.9 مليون ورقة بقيمة 31.2 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الصقر للتأمين، عن منح شركة S&P غلوبال للتصنيف الائتماني، تصنيفاً ائتمانياً محلياً قوياً GCA+ حسب معايير التصنيف لدول مجلس التعاون الخليجي، وأكد عضو مجلس الإدارة المدير العام لشركة الصقر عبد المحسن جابر، أن هذا التقييم يأتي تتويجاً للجهود التي تبذلها إدارة الشركة من خلال إقرار وإتباع أفضل سياسات العمل وأعلى معايير جودة الأداء.

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وأضاف عبد المحسن، أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، فقد حققت شركة الصقر نمواً في إيراداتها خلال النصف الأول من العام، وحققت أيضاً أرباحاً اكتتابية، وذلك من خلال إتباع خطة عمل طارئة مدرسة وفعالة خلال فترة الجائحة، منوهة إلى أن الوكالة منحت للصقر نظرة مستقبلية مستقرة مؤكدة بذلك توقعاتها على قدرة الصقر على الاستمرار في تحقيق أرباح اكتتابية والمحافظة على ملاءة رأس المال.

وفي سياق آخر أعلنت شركة سوق دبي المالي، عن اجتماع مجلس الإدارة يوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثانية مساءً، عن طريق الوسائل الإلكترونية "عن بعد" لمناقشة جدول الأعمال التالي وهي المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، وتعيين عضو باللجنة الشرعية ليحل محل العضو المتوفي، واعتماد إصدار ضوابط تداول عقود المشتقات المنظمة، اعتماد إصدار ضوابط التداول بالهامش قصير الأجل.

وفي سياق منفصل أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد"، عن نجاحها في طرح سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي (1.8 مليار درهم إماراتي) لسبع سنوات بعائد 2.6%، وشهدت السندات المطروحة طلباً قوياً من حوالي 140 مستثمراً دولياً وإقليمياً، الأمر الذى أدى إلى مضاعفة حجم الاكتتاب الأولي البالغ 400 مليون دولار 5 مرات مما يدل على ثقة المستثمرين في الأصول الائتمانية الراسخة في الشركة، على الرغم من الظروف التي يشهدها الاقتصاد العالمي حالياً، وتمكنت الشركة بفضل الطلب المرتفع من تحديد الأسعار بشكل كبير لتبلغ نسبة العائد النهائي 2.5% مع زيادة حجم السندات النهائية إلى 500 مليون دولار.