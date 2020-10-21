- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 4 أسابيع استنادا على آمال التحفيز فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، بفعل تسارع إقبال المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على الأسواق ، مع تزايد آمال إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية ، خاصة بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".
ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.4% إلى 1.1870$ الأعلى منذ 21 أيلول/سبتمبر الماضي ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1820 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1818$.
حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.5% مقابل الدولار ،فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بعد تطورات إيجابية عن المحادثات السياسية حول حزمة التحفيز الاقتصادي فى الولايات المتحدة.
قال المتحدث باسم مجلس النواب الأمريكي إن رئيسة المجلس "نانسي بيلوسي " ووزير الخزانة "ستيف منوشين" واصلا تضييق الخلافات حول برنامج التحفيز المالي عبر محادثة هاتفية.
انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.4% ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى سبعة أسابيع عند 92.68 نقطة ، عاكسا استمرار الهبوط الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
يأتي هذا الهبوط الحاد بفعل تباطؤ طلب الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين ،والتركيز على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، فى ظل تزايد آمال إقرار برنامج الإغاثة الجديد من فيروس كورونا فى الولايات المتحدة.
قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه مستعد لقبول مشروع قانون مساعدات مالية كبير ، على الرغم من معارضة حزبه الجمهوري.
كانت هذه تفاصيل خبر اليورو يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 4 أسابيع استنادا على آمال التحفيز فى الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.