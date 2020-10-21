شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 4 أسابيع استنادا على آمال التحفيز فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، بفعل تسارع إقبال المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على الأسواق ، مع تزايد آمال إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية ، خاصة بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.4% إلى 1.1870$ الأعلى منذ 21 أيلول/سبتمبر الماضي ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1820 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1818$.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.5% مقابل الدولار ،فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بعد تطورات إيجابية عن المحادثات السياسية حول حزمة التحفيز الاقتصادي فى الولايات المتحدة.

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قال المتحدث باسم مجلس النواب الأمريكي إن رئيسة المجلس "نانسي بيلوسي " ووزير الخزانة "ستيف منوشين" واصلا تضييق الخلافات حول برنامج التحفيز المالي عبر محادثة هاتفية.

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.4% ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى سبعة أسابيع عند 92.68 نقطة ، عاكسا استمرار الهبوط الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط الحاد بفعل تباطؤ طلب الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين ،والتركيز على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، فى ظل تزايد آمال إقرار برنامج الإغاثة الجديد من فيروس كورونا فى الولايات المتحدة.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه مستعد لقبول مشروع قانون مساعدات مالية كبير ، على الرغم من معارضة حزبه الجمهوري.