شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 21-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حول مستوى 0.7080 منذ الصباح، بينما يدخل مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء الآن، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون 0.7175، بينما يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 0.6964.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7000 والمقاومة 0.7120

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط