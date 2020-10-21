شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 21-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر عقود خام برنت ضغط سلبي ليتحرك دون دعم القناة اللحظية الصاعدة، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن مواصلة الانخفاض وكسر 42.20 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض على المدى اللحظي، بينما يحتاج السعر للتماسك فوق دعم القناة الصاعدة لتعزيز فرص استئناف الاتجاه الصاعد الذي تتواجد أهدافه التالية عند 44.10 ثم 46.50.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.00 والمقاومة 44.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد