شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 21-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط بعض الميل الهابط الطفيف الآن ليختبر دعم القناة الصاعدة، بينما يلتقي المتوسط المتحرك 50 مع هذا الدعم ليضيف مزيد من القوة إليه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تستهدف مستوى 43.05 كمحطة تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 40.35 لتحقيق الأهداف المنتظرة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.35 والمقاومة 43.05

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد