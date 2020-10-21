شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 21-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بمحاولات اختراق مستوى 25.06، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد لهذا اليوم، والتي تمتد أهدافه لتصل إلى 26.00 بعد تخطي المستوى السابق، مع الإشارة إلى أن كسر 24.35 سيضغط على السعر لاختبار مستوى 23.60 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.35 والمقاومة 26.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد