الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للفضة 21-10-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بمحاولات اختراق مستوى 25.06، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد لهذا اليوم، والتي تمتد أهدافه لتصل إلى 26.00 بعد تخطي المستوى السابق، مع الإشارة إلى أن كسر 24.35 سيضغط على السعر لاختبار مستوى 23.60 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.35 والمقاومة 26.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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