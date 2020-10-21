شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 21-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار صعوداً بشكل قوي ليخترق مستوى 1.3000 ويستقر فوقه، مما يقود السعر للتحول نحو الارتفاع لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 1.3165 ثم 1.3265، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستوى 1.3000.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2960 والمقاومة 1.3130
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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