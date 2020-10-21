شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 21-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج اليورو مقابل الدولار بملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 1.1865 ويجري محاولات لاختراق، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بقية اليوم، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.2011، مع الإشارة إلى أن الفشل بتحقيق الاختراق سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للانخفاض نحو 1.1720 بشكل رئيسي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1760 والمقاومة 1.1940

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد