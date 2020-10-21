شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات توقع عقد مشروع تمثيل الشركات السعودية في العراق مع هيئة تنمية الصادرات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية عن توقيع عقد مشروع تمثيل الشركات السعودية في جمهورية العراق مع هيئة تنمية الصادرات السعودية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إن قيمة العقد تبلغ 14.419 مليون ريال.

وقالت الشركة، إنها ستقوم بتمثيل عدد 100 شركة سعودية في جمهورية العراق بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية بالإضافة إلى خدمة عقود الشركة الحالية والمستقبلية من خلال التواجد في السوق العراقي لتصدير المنتجات الوطنية بالشراكة مع الشركات المصنعة السعودية حيث يعتبر هذا العقد من أهم الركائز التي تسعى لها الشركة وذلك لتعزيز وضعها الاقتصادي في أسواق منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية بهدف تنمية وزيادة الصادرات السعودية وفقاً لتحقيق رؤية المملكة 2030.

ونوهت الشركة إلى أن مدة المشروع سنتين من تاريخ توقيع العقد، علماً بأنه سيتم الإعلان عن الأثر المالي في نهاية العام 2021.

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وتجدر الإشارة إلى أن صادرات حققت صافي خسائر بلغ 11.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 3.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى زيادة الديون المشكوك في تحصيلها، وكذلك ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، على الرغم من ارتفاع الإيرادات الأخرى مقارنة بالربع المماثل من العام السابق للعام 2019.

وفي المُقابل، ارتفعت المبيعات إلى 12.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 5.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 11.3 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 11.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.