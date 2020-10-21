شكرا لقرائتكم خبر عن البنك العربي الوطني يبدأ إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الثانية مقومة بالدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن البنك العربي الوطني عن بدء صكوك رأس مال من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأمريكي، من خلال طرحها داخل وخارج المملكة العربية السعودية على مستثمرين مؤهلين.

وأشار البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إلى أنه سيتم تحديد عدد الصكوك المصدرة وقيمتها وفقاً لظروف السوق.

وبحسب البيان، يبدأ الطرح اليوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر الجاري، على أن ينتهي في 22 أكتوبر، علماً بأن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار أمريكي مضافًا إليها مضاعفات لا تقل عن ألف دولار أمريكي.

يُذكر أن البنك قام بتعيين شركة اتش اس بي سي بي ال سي وشركة جي. بي. مورجان للأوراق المالية بي ال سي كمديراً الاكتتاب وسجل الاكتتاب، بالإضافة إلى شركة العربي الوطني للاستثمار كمدير للاكتتاب، لعقد مكالمات مع المستثمرين المحليين والدوليين.

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ويستهدف البنك من الإصدار، مستثمرون مؤسسيون (مستثمرين مؤهلين في الدول التي سيتم الطرح بها وفقًا للوائح والقواعد السارية في هذه الدول).

وسبق أن صدرت موافقة مجلس إدارة البنك، في 22 سبتمبر الماضي، على إصدار وطرح الصكوك وفقًا لظروف السوق واحتياجات البنك المالية والاستراتيجية، وذلك بحسب ما يراه البنك ملائمًا.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بعد الزكاة بلغ 596.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 1.02 مليار ريال في الربع المنتهي في 31 يونيو 2019.

وعلى الصعيد ذاته، حقق البنك صافي أرباح بعد الزكاة بلغ 1.1 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 1.9 مليار ريال في النصف المقارن المنتهي في 31 يونيو 2019.