شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفاكهة اليوم.. انخفاض البرتقال أبوسرة ليبدأ من 3.5جنيه والكنتالوب بـ4جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 21-10-2020 استقرارا فى معظم الأصناف وفقا لما أكدته شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة بحسب الأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة.

وأكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية أن أسعار الفاكهة تشهد استقرار في السوق المحلى وذلك بفضل زيادة الإنتاج المحلى في المحاصيل الزراعية، موضحا أن أسعار البرتقال ابو سرة انخفضت لتسجل 3.5-5.5 جنيها مقابل 5-7 جنيهات في بداية الأسبوع وسجل البرتقال البلدى 6-12 جنيها والبرتقال السكري 6-12 جنيها.

واشار النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن الكنتالوب تراوح بين 4 إلي 5 جنيهات، والجوافة من 3 إلي 5 جنيهات والمانجو من 10 إلي 20 جنيها، والكمثري سجلت 7 إلي 9 جنيهات، والموز مستورد 15إلي 20 جنيها، والتفاح الأحمر من 18 إلي 20 جنيها، والتفاح أخضر من 12 إلي 16 جنيها، والفرواله من 9 إلي 12 جنيها، والبلح اصفر برحي من 12 إلي 17 جنيها، والبلح أحمر بلدي من 4 إلي 7 جنيهات، والعنب بأنواعه من 4الي 10 جنيهات، والتين من 6 إلي 9 جنيها، والكاكا من 7 إلي 11 جنيها.

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وكان الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، قال إنه منذ بداية موسم الصادرات الزراعية حتى 14 من شهر أكتوبر الجارى، حققت صادرات الخضر والفاكهة ما يزيد على 4 ملايين و433 ألفا، و731 طن لجميع الأصناف المصدرة للأسواق العالمية والأوربية، وجارى الشحن للعديد من الأصناف فى الموسم الصيفى.

وأضاف "العطار"، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك تدفقا ملحوظا لجميع الصادرات الزراعية المصرية لجميع الأسواق العالمية، متابعا أن هناك زيادة ملحوظة فى صادرات العنب والثوم والفراولة والرومان والفاصوليا في العام الحالي عن العام الماضي بنسب من 10 إلى 30%، وجميع الشحنات التي تصدرها مصر إلى أى دولة تكون من خلال شهادة زراعية صادرة من الحجر الزراعى مدون عليها اسم الدولة "بلد المنشأ"، وهى غير قابلة للتزوير، مكتوب بها بلد المنشأ "جمهورية مصر العربية "، والدولة المستقبلة للمنتج، مشير إلى أن منتجات مصر الزراعية ذات جودة عالية ومشهود لها عالمياً، أذ لم تتوقف مصر عن التصدير رغم أزمة كورونا.