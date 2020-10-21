شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الفاصوليا والطماطم والبطاطس بسوق العبور اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 21-10-2020 انخفاضا في عدد من الأصناف وفقا للأسعار المعلنة في سوق العبور للجملة، حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الطماطم شهدت انخفاضا حيث سجل الكيلو 2-5 جنيهات مقابل 3-5 جنيهات مع بداية الاسبوع الجاري، كما انخفضت أسعار الفاصوليا حيث سجل الكيلو 3-5 جنيهات مقابل 4-7 جنيهات مع بداية الأسبوع، والبطاطس انخفضت لتتراوح بين 1.75 - 2.75 جنيه مقابل 2.5 - 3.5 جنيه للكيلو مع بداية الأسبوع.

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 أن أسعار الخيار تراوحت من 5 إلي 7 جنيهات والبطاطا من 1.5 إلي 2 جنيها، والباذنجان رومي من 1.5 إلي 2 جنيها، والباذنجان عروس ابيض من 3 إلي 4 جنيها، والباذنجان عروس اسود من 2.5 إلي 3 جنيهات، والكوسة من 3 إلي 6 جنيهات .

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وأشار النجيب في تصريحات إلى أن سعر البصل الأحمر يترواح بين 5 إلي 5.5 جنيها، والبصل ابيض من 4 إلي 5 جنيهات ، والجزر من 3 إلي 5 جنيهات، والبسلة من 18 من 20 ، والبامية من 15 إلي 17 جنيها، سعر الفلفل الوان من 17 إلي 21 جنيها، والفلفل الرومي الاخضر من 3 إلي 5 جنيهات، والفلفل الحامي الأخضر من 2.5 إلي 4.5، والمشروم الكرتونة من 160 الي 170، والجنزبيل الأخضر الكرتونة من 170 الي 180، والثوم البلدي من 17 الي 20، والثوم الصيني الكرتونة ب230، والليمون البلدي من 6 الي 7، والليمون الايطالي من 5 الي 6، و سعر الملوخيه ليتراوح من 1.5 إلي2، والسبانخ من 7 إلي 10 جنيهات، والقلقاس من 3 الي 3.5 ك، والكرنب أحمر القفص بـ 70، والكرنب أبيض سلطة القفص بـ 150 جنيها، والقرنبيط بـ 5 جنيهات، والبروكلي 10 جنيهات.

وكان تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، أعلن عن ارتفاع صادرات 4 أنواع خضروات لـ57 ألفا و614 طنا، منها الثوم ما يقرب من 34 ألفا و366 طنا، وصادرات الفلفل 2720 طنا، وباذنجان 1214 طنا والفاصوليا 16 ألفا و360 طنا، والخيار 3314 طنا منذ بدء موسم التصدير وحتى 5 من الشهر الجارى ، وسط متابعة لجميع الشحنات المصدرة من الخضروات تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية والدولية، وجارى الشحن والتصدير .