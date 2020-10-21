البنك المركزى الصينى: بكين ستحافظ على توازن استقرار النمو والتصدى للمخاطر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال يي قانج محافظ البنك المركزي الصيني اليوم الأربعاء، إن الصين ستخلق توازنا بين استقرار النمو الاقتصادي والتصدي للمخاطر. وصرح خلال منتدى مالي في بكين بأنه يتوقع استقرار معدل الاستدانة إلى الناتج المحلي الإجمالي للصين في العام المقبل بعد زيادتها في 2020. Advertisements وكان قد قال البنك المركزي الصيني، إنه سيحافظ على وفرة السيولة على نحو معقول ويوجه تكاليف التمويل نحو الانخفاض. وأضاف بنك الشعب الصيني في بيان عقب اجتماع لجنته المعنية بالسياسة النقدية أنه سيجعل هذه السياسة أكثر مرونة واستهدافا.

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