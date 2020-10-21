شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة.. و"عامر" توقع عقود أرض بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على شبه تراجع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 11172 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 2098 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 13064 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 4274 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 1956 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 2871 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة، أمس الثلاثاء، واعتمد المجلس المركز المالي للشركة (المعدلة) عن الفترة من يوليو لعام 2019 حتى 30 يونيو لعام 2020، وحققت الشركة خسائر بلغت 982.8 مليون جنيه مقابل خسارة قدرها 1.5 مليار جنيه عن الفترة المقابلة من العام الماضي، كما اعتمد المجلس تقرير الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية للشركات/ التي انخفض حقوق مساهميها عن 90% من رأس المال أو تحقيق خسائر لعامين متتالين، وذلك طبقاً للمادة 63 من ضوابط الإفصاح الواردة بقواعد القيد وإعادة القيد للأوراق المالية بالبورصة المصرية تمهيداً للعرض على الجمعية العامة للشركة، في اجتماعها القادم لاعتماد ميزانية الشركة عن العام المالية 2020/2019.

وفي السياق ذاته أعلنت شركة مصر لصناعة الكيماويات، عن أسباب ارتفاع صافي أرباح الشركة عن شهر سبتمبر لعام 2020 مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات.

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وفي سياق منفصل أعلنت شركة عامر للتنمية السياحية، إحدى شركات مجموعة عامر جروب القابضة، عن توقيع عقد تطوير لقطعة أرض مساحتها فدان وألف متر مربع تقريباً والمخصصة لشركة الجيزة للتنمية السياحية، منوهة إلى أن تنفيذ هذا العقد من عدمه متوقف على موافقة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بصفتها المسئولة عن تخطيط وإنشاء وتنمية مشروع الهاصمة الإدارية الجديدة.

وفي سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مصر للأسمنت قنا، 7 آلاف سهم، 300 ألف سهم، 10.6 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العامة للصوامع والتخزين، 2000 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية للمنتجعات السياحية، سبيد ميديكال، 500 ألف سهم، 11699 سهم، على التوالي.

وفي سياق ذاته أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 6 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، المصرية للدواجن، العامة لمنتجات الخزف والصيني، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية.