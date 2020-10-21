شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم الأربعاء مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء 21-10-2020، فى البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.65 جنيه للشراء .

15.75 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى بنك عودة

15.65 جنيه للشراء .

15.75 جنيه للبيع .

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سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.65 جنيه للشراء .

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.64 جنيه للشراء .

15.74 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.65 جنيه للشراء .

15.75 جنيه للبيع .

نفى البنك المركزى مؤخرا، ما تردد من أنباء بشأن وقف تداول العملات الورقية، بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية، مُؤكداً أنه لا صحة لوقف تداول العملات الورقية بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية.

وأوضح تقرير رصد الشائعات للحكومة، أن إصدار العملات البلاستيكية فئة الـ 10 جنيهات، لن يلغي نظيرتها الورقية المتداولة حالياً، مشدداً على أن الفئة القديمة سيظل لها قوة الإبراء حتى في وجود الفئة الجديدة، ويحق للمواطنين استخدامها بشكل عادي.