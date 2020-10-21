تراجع أسعار النفط والمخزونات الأمريكية تؤجج مخاوف من تخمة إمدادات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد زيادة مفاجئة لمخزونات الخام الأمريكية أججت المخاوف من تخمة إمدادات عالمية كما أن ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 فاقمت القلق إزاء تباطؤ تعافي الطلب على الوقود.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 42.70 دولار للبرميل بانخفاض 46 سنتا أو 1.1 المئة.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر 43 سنتا ما يوازي واحدا بالمئة إلى 41.27 دولار. وكان العقدان قد ارتفعا في الجلسة السابقة.
وقال تشيوكي تشن كبير المحللين في صنوراد تريدينج "زيادة المخزونات الأمريكية إلى جانب الصعود الأخير لحالات الإصابة بكوفيد-19 في أنحاء العالم دفع المستثمرين لتعديل المراكز".
أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة زادت 584 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر لتصل إلى 490.6 مليون برميل في حين توقع محللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاضا قدره مليون برميل.
وزاد من الضغط تجاوز حالات الإصابات بالفيروس 40 مليونا في أنحاء العالم أمس الثلاثاء مع تجدد إجراءات العزل العام في بعض المناطق في أوروبا. وعلى جانب الإمدادات، قال وزير الطاقة الروسي أمس إن من السابق لأوانه مناقشة مستقبل الإنتاج العالمي للنفط بعد ديسمبر، وذلك بعد أقل من أسبوع من إعلانه أن خطط تخفيف قيود الإنتاج الحالية ينبغي أن تمضي في مسارها.
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