شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الحديد والصلب تتكبد خسائر 982 مليون جنيه خلال عام بنسبة انخفاض 1.55% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة، أمس الثلاثاء، واعتمد المجلس المركز المالي للشركة (المعدلة) عن الفترة من يوليو لعام 2019 حتى 30 يونيو لعام 2020، وحققت الشركة خسائر بلغت 982.8 مليون جنيه مقابل خسارة قدرها 1.5 مليار جنيه عن الفترة المقابلة من العام الماضي، كما اعتمد المجلس تقرير الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية للشركات/ التي انخفض حقوق مساهميها عن 90% من رأس المال أو تحقيق خسائر لعامين متتالين، وذلك طبقاً للمادة 63 من ضوابط الإفصاح الواردة بقواعد القيد وإعادة القيد للأوراق المالية بالبورصة المصرية تمهيداً للعرض على الجمعية العامة للشركة، في اجتماعها القادم لاعتماد ميزانية الشركة عن العام المالية 2020/2019. وبحسب بيانات شركة الحديد والصلب المصرية، للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، حققت الشركة إيرادات بلغت 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020 مقابل 1.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 1.14%، وبلغ نصيب الأساسي للسهم في الخسائر 1.01 جنيه مقابل 1.56 جنيه بنسبة انخفاض 1.54%، مرجعة سبب الخسائر إلى تحرير أسعار الصرف للجنيه مقابل العملات الأجنبية، مما أدى إلى زيادة وتضاعف أسعار المستلزمات وأهمها فحم الكوك بالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة من غاز وكهرباء.

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