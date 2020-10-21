شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاتينيوم للجلسة الثانية على التوالي مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له في شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له منذ 21 من أيلول/سبتمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال تسعير الأسواق لفرص توصل المشرعين الأمريكيين لإقرار حزمة تحفيزية ثانية لدعم أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة تداعيات جائحة كورونا من عدمه قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة الشهر المقبل.

في تمام الساعة 06:29 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.53% لتتداول حالياً عند 880.46$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 875.80$ للأونصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.18% إلى 92.89 مقارنة بالافتتاحية عند 93.07.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقرير الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر عقده في الثالث والرابع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، إي بالتزامن مع انتخابات الرئاسة الأمريكية بين الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب ومرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن.

بخلاف ذلك، لا يزال الشد والجذب قائم بين قطبي السياسة الأمريكية الجمهوريين والديمقراطي حول إقرار حزمة تحفيز ثانية لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، مع العلم أنه مع مرور الوقت تتلاشي فرص إقرارها قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 40.25 مليون ولقي 1,116,131 شخص مصرعهم في 235 دولة.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.