استمرار تهاوي أرباح أكبر بنوك دبي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – دبي

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني تهاوي صافي أرباحه خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020 بنسبة 55% على أساس سنوي؛ بسبب المخصصات المالية التي وجهها للتعامل مع تداعيات فايروس كورونا.

وقال البنك الأكبر في دبي من حيث الأصول في بيان، يوم الثلاثاء، إن صافي أرباح الفترة بنهاية سبتمبر الماضي سجل 5.643 مليارات درهم (1.54 مليار دولار)، مقابل 12.482 مليار درهم (3.4 مليارات دولار) بالفترة المماثلة من 2019.

وذكر البنك أن انخفاض الأرباح يعود إلى تضمن نتائج الفترة المماثلة من 2019 على أرباح استثنائية نتيجة التخلص من حصة في شركة مسيطرة عليها بشكل مشترك بمقدار 4.39 مليارات درهم (1.19 مليار دولار).

وقال البنك إن مخصصات انخفاض القيمة بسبب كورونا زادت بنسبة 41% إلى 2.15 مليار درهم (585 مليون دولار)، في نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وهبطت أرباح البنك خلال الربع الثالث بنسبة 69% إلى 1.56 مليار درهم (424.7 مليون دولار)، مقابل 5 مليارات درهم (1.36 مليار دولار) بالفترة المقارنة من 2019.

وتواجه البنوك الإماراتية ارتفاع مستويات التكلفة وانخفاض الإيرادات، في ظل الضربة المزدوجة للاقتصاد جراء تداعيات كورونا المستجد، وانخفاض أسعار النفط.

وتتفاقم الأزمة الحادة في إمارة دبي وسط توقعات دولية بانكماش اقتصادها بنحو 11% هذا العام وتزايد ديونها المالية بحسب ما أكدت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية.