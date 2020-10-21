شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تنخفض بفعل هبوط قطاعى الرعاية الصحية والعقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزلت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء لترجح كفة خسائر الأسهم الدفاعية أمام التفاؤل إزاء نتائج فصلية مشجعة لشركتي نستله العملاقة في القطاع الاستهلاكي وإريكسون لمعدات الاتصالات. ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3 بالمئة وهبط قطاعا الرعاية الصحية والعقارات أكثر من 0.5 بالمئة لكل منهما. لكن الأسهم الشديدة التأثر بالدورة الاقتصادية مثل البنوك وشركات صناعة السيارات ارتفعت مع اقتراب مشرعين أمريكيين من اتفاق حيال حزمة مساعدات جديدة للمتضررين من فيروس كورونا. Advertisements وزاد سهم نستله 0.6 بالمئة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للنمو الذاتي للمبيعات في 2020 كما دعم الطلب القوي على أطعمة الحيوانات الأليفة والمنتجات الصحية النتائج الفصلية. وقفز سهم إريكسون السويدية 7.2 بالمئة فيما ساهمت هوامش أعلى وإطلاق الصين شبكات الجيل الخامس في تخطي الشركة تقديرات الأرباح الأساسية الفصلية.

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