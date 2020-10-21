شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت خضراء بالمستهل.. وإعادة تداول "العالمية للمدن العقارية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.34% رابحاً 19.980 نقطة ليصل إلى مستوى 5648.09 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.39% رابحاً 24.120 نقطة ليصل إلى مستوى 6271.61 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.19% رابحاً 8.450 نقطة ليصل إلى مستوى 4413.77 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.09% رابحاً 4.360 نقطة ليصل إلى مستوى 4470.11 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 129.7 مليون سهم بقيمة 27.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5742 صفقة، وصعدت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.24%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.64%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.58%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.56%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.42%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.20%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والعقار بنسبة 0.13%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع المنافع بنسبة 0.30%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.13%.

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وجاء سهم الشركة العالمية للمدن العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 27.67%، يليه سهم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 7.93%، ثم سهم شركة المعادنة والصناعات التحويلية بنسبة 7.82%، فيما تصدر سهم شركة وربة كابيتال القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.26% يليه سهم شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري بنسبة 5.54%، ثم سهم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 4.83%.

وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، إعادة تداول أسهم الشركة العالمية للمدن العقارية (المدن)، وذلك بعد سداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020.