شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم اليابانية تصعد بفضل تفاؤل بشأن تحفيز أمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعدت الأسهم اليابانية عند الإغلاق اليوم الأربعاء، بفعل تفاؤل بشأن إمكانية توصل مشرعين أمريكيين لاتفاق بشأن حزمة تحفيز قبيل الانتخابات الرئاسية وهو ما عزز الأصول العالية المخاطر على مستوى العالم.

وصعد المؤشر نيكي 0.31 بالمئة ليغلق عند 23639.46 نقطة معوضا بعض الخسائر التي تكبدها أمس الثلاثاء مع صعود 188 سهما على المؤشر مقابل تراجع 35.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.73 بالمئة إلى 1637.60 نقطة.

وأنهى 31 مؤشرا فرعيا للقطاعات من 33 في بورصة طوكيو الجلسة على ارتفاع.

وكانت أسهم قطاعات الحديد والصلب والتعدين والشحن المرتبطة بالدورة الاقتصادية الأفضل أداء في البورصة الرئيسية.

وقبيل أسبوعين فحسب من انتخابات الرئاسة الأمريكية اقترب مشرعون أمريكيون من إبرام اتفاق بشأن حزمة جديدة للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد إذ قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيقبل مشروع قانون أكبر للمساعدات على الرغم من معارضة الحزب الجمهوري الذي ينتمي له.

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ودفع هذا النبأ وول ستريت للصعود عند الإغلاق وعزز المعنويات في آسيا.

وفي بورصة طوكيو، صعد سهم شيماتشو 14.54 بالمئة وهو ما يقل بقليل عن الحد الأقصى اليومي له بعدما قالت شركة نيتوري هولدنجز لتجارة الأثاث إنها قد تقدم عرضا لشراء الشركة العاملة في مجال تطوير المنازل مما يهدد عرضا طرحته دي.سي.إم هولدنجز.

ونزل سهم نيتوري 1.63 بالمئة فيما تراجع سهم دي.سي.إم 6.81 بالمئة.

وزاد سهم إيه.إن.إيه هولدنجز 1.73 بالمئة على الرغم من تقارير أشارت إلى أنه من المتوقع أن تتكبد الشركة المشغلة لخطوط طيران والمتضررة من جائحة كورونا صافي خسارة 530 مليار ين (خمسة مليارات دولار) في السنة المالية المنتهية في مارس 2021. وقالت الشركة بعد إغلاق السوق إن التوقعات غير مؤكدة.

وقفز سهم تاكارا بيو 5.42 بالمئة بعدما رفعت الشركة المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية توقعاتها لصافي الأرباح للشهور الستة المنتهية في 30 سبتمبر.

وارتفع سهم نوجيما كورب 7.31 بالمئة بعدما حدثت الشركة توقعاتها لصافي الأرباح للسنة المالية المنتهية في مارس 2021.