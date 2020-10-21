شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين تربح 8 نقاط بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود 3 أسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.55% رابحاً 7.99 نقطة ليصل إلى مستوى 1462.60 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.3 مليون سهم بقيممة 124 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 31.97% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.64%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.30% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.38%.

وكان المصرف الخليجي التجاري، قد أعلن عن بيع المساهم الرئيسي Goldilocks Investment Company limited، 330 ألف سهم لتنخفض حصته من 87.608 مليون سهم تعادل 9.82% إلى 87.278 مليون سهم تعادل 9.78%.