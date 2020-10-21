شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة دبى بالمستهل مدفوعة بارتفاع سهم "داماك العقارية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.47% رابحاً 10.42 نقطة ليصل إلى مستوى 2191.15 نقطة، وبلغ حجم التداول 78.5 مليون سهم محققة ما قيمته 87.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 1315 صفقة لعدد 27 سهماً، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.38%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.59%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 1%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.43%، فيما تراجع قطاعي النقل والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.85%، 0.17%، على التوالي.

وقفز 12 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 14.43%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 6.98%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنس بنسبة 1.70%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 1.43%، فيما تصدر سهم شركة داماك العقارية دبي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 28.6 مليون ورقة بقيمة 30.8 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الصقر للتأمين، عن منح شركة S&P غلوبال للتصنيف الائتماني، تصنيفاً ائتمانياً محلياً قوياً GCA+ حسب معايير التصنيف لدول مجلس التعاون الخليجي، وأكد عضو مجلس الإدارة المدير العام لشركة الصقر عبد المحسن جابر، أن هذا التقييم يأتي تتويجاً للجهود التي تبذلها إدارة الشركة من خلال إقرار وإتباع أفضل سياسات العمل وأعلى معايير جودة الأداء.

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وأضاف عبد المحسن، أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، فقد حققت شركة الصقر نمواً في إيراداتها خلال النصف الأول من العام، وحققت أيضاً أرباحاً اكتتابية، وذلك من خلال إتباع خطة عمل طارئة مدرسة وفعالة خلال فترة الجائحة، منوهة إلى أن الوكالة منحت للصقر نظرة مستقبلية مستقرة مؤكدة بذلك توقعاتها على قدرة الصقر على الاستمرار في تحقيق أرباح اكتتابية والمحافظة على ملاءة رأس المال.

وفي سياق آخر أعلنت شركة سوق دبي المالي، عن اجتماع مجلس الإدارة يوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثانية مساءً، عن طريق الوسائل الإلكترونية "عن بعد" لمناقشة جدول الأعمال التالي وهي المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، وتعيين عضو باللجنة الشرعية ليحل محل العضو المتوفي، واعتماد إصدار ضوابط تداول عقود المشتقات المنظمة، اعتماد إصدار ضوابط التداول بالهامش قصير الأجل.

فيما تقرر إيقاف التداول على أسهم شركة الامارات للاتصالات المتكاملة – DU بدءاً من الساعة 1:00 ظهرا لتزامنه مع موعد اجتماع مجلس الإدارة اليوم، ولحين الإفصاح عن النتائج.