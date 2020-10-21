شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور .. انخفاض المكرونة السويسي لـ 55 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت اسعار الأسماك اليوم الأربعاء 21-10-2020 انخفاضا في أسعار السماك المكرونة السويسي حيث سجلت وفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة 55 – 65 جنيها للكيلو مقابل 60 – 75 جنيهًا جنيها أمس فيما سجلت المكرونة المجمدة بين 20 – 30 جنيها ، والمكرونة الخليجى تراوحت بين 25 – 35 جنيها .
واستقر سعر البورى " 1 " ما بين 40 – 46 جنيها، فيما سجل البورى "2" أسعارًا تتراوح بين 32-38 جنيها. ، وسعر السمك البلطي الأسوانى ما بين 17-37 جنيهًا، وسجل الفيليه البلطى ما بين 30 – 100 جنيها، البلطى المزارع "2" ما بين 21 – 23 جنيها للكيلو، والبلطى المزارع "1" سجل مابين 24 – 30 جنيها، وسجلت أسعار السمك الثعابين ما بين 50-200 جنيها والمازليا ما بين 20 – 30 جنيها، وسمك الشعور ما بين 20 – 30 جنيها.
ويتراوح سعر كيلو القشر بياض بين 70-75، وسعر البياض الأملس البلدى بين 70-75، والبياض الأملس "خليجى " بين 20 – 30 جنيها، والسردين ما بين 27 – 33 جنيها، وتراوح سعر سمك القرامين الشيلان ما بين 10 – 20 جنيها،. وسجلت اسعار المرجان بين 32 – 38 جنيهات، والمرجان المجمد ما بين 19 – 25 جنيها، و100 جنيها للدنيس. والوقار ما بين 40 – 70 جنيها، وسمك القاروص 40 – 80 جنيها، والموزة ما بين32 – 38 جنيها، واستقر سعر سمك برانيس إسكندرانى، ما بين 45 – 55 جنيها، سعر "القرش" بين 20 – 30 جنيها، وموسى بين 50-66 جنيهًا للكيلو، وأسعار سمك الحدادى 10 جنيهات.
وسجل سعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170جنيها، فيما سجلت الكابوريا 30 – 120 جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 90- 460 جنيها، وسجل البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها.
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