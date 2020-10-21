إيطاليا قد تحقق نموا يتجاوز التوقعات العام المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الاقتصاد الإيطالي روبرتو جوالتيري اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد قد يسجل معدل نمو يفوق توقعات الحكومة إذا استطاعت روما احتواء الارتفاع الجديد لحالات كوفيد-19.
وأضاف في مقابلة مع صحيفة إل سول 24 أور اليومية "إذا استطعنا احتواء الزيادة في إصابات كوفيد-19 بإجراءات موجهة، أثق بأن النتائج لن تكون بعيدة عن توقعاتنا وأتمنى أن تكون أفضل في عام 2021".
وفي مسودة ميزانية 2021، توقعت الحكومة أن ينمو الاقتصاد ستة بالمئة العام المقبل بعد انكماش تسعة المئة في العام الجاري.
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