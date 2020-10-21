شكرا لقرائتكم خبر عن عمان تبدأ تسويق إصدار سندات دولارية على شريحتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت وثيقة اليوم الأربعاء، أن سلطنة عمان تبدأ تسويق إصدار سندات دولارية على شريحتين يتألف من سندات لأجل سبع سنوات و12 عاما. وتسوق الدولة الخليجية السندات لأجل سبع سنوات في نطاق سبعة بالمئة والسندات لأجل 12 عاما في نطاق 7.625 بالمئة بحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية. وأعلنت سلطنة عمان يوم الاثنين عن خطط لإصدار سندات على ثلاث شرائح.

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