شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نسب تغطية الدعم لاحتياجات الأسر من الزيت والسكر والخبز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الدعم الغذائي جزءا أساسيا من نظام شبكة الحماية الاجتماعية في مصر، وذلك من خلال نظام بطاقات التموين التي تشمل عددا كبيرا من السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى دعم الخبز، حيث بلغت نسبة الأسر التي تم تغطيتها في منظومة الدعم الجديدة 88.5% من إجمالي الأسر المصرية عام 2017/2018، مقابل 88.6% عام 2015 وترتفع هذه النسبة في الريف لتصل إلى 95.5% مقابل 80.2% في الحضر.

ورصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نسبة دعم السلع الأساسية من إجمالي استهلاك الأسر من هذه السلع، حيث يمثل ما تحصل عليه الأسرة من الزيت وفقا لمنظومة الدعم نسبة 82.6% من إجمالي استهلاك الأسرة من الزيت، وارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 89.4% في الريف، مقابل 75.7% في الحضر.

وأضافت بيانات الإحصاء، أن ما تحصل عليه الأسرة من الأرز وفقا لمنظومة الدعم يمثل نسبة 14.9% من إجمالي استهلاك الأسرة من الأرز، وارتفعت في الحضر لتصل إلى 19.9%، مقابل 11.7% في الريف، كما يمثل ما تحصل عليه الأسرة من السكر وفقا لمنظومة الدعم نسبة 83.9% من إجمالي استهلاك الأسرة من السكر، وارتفعت تلك النسبة لتصل إلى 88.6% في الريف مقابل 76.2% في الحضر.

وبتطبيق نظام الخبز المدعم بلغ متوسط نصيب الأسرة في اليوم من الخبز البلدي المدعم 11.4 رغيف بمتوسط 2.7 رغيف يوميا للفرد لعام 2017/2018.