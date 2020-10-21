شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي: زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية عن ارتفاع مخزون النفط في البلاد بنحو 584 ألف برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بحوالي 1.9 برميل.



وتراجعت مخزونات البنزين بحوالي 1.6 مليون برميل بينما هبط مخزون المقطرات بنحو ستة ملايين برميل.



وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء عن البيانات الرسمية التي يتابعها المستثمرون وتؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار الخام.