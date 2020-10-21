شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "سناب شات" يقفز بأكثر من 20% بعد تحقيق أرباح وإيرادات مفاجئة للأسواق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "سناب شات" خلال تعاملات ما بعد إغلاق جلسة الثلاثاء بشكل قوي مدعوما بإعلان الشركة عن تحقيق إيرادات أعلى من توقعات المحللين في الربع السنوي الثالث فضلا عن تسجيل أرباح مفاجئة ونموا في عدد المستخدمين.



وبلغ عدد مستخدمي "سناب شات" 249 مليون مشترك على أساس يومي في الربع الثالث مرتفعا بنحو 11 مليون مشترك من الربع الثاني بينما توقع محللون زيادة المشتركين بخمسة ملايين مشترك فقط.



وقفزت إيرادات الشركة الأمريكية إلى 679 مليون دولار في الربع الثالث من 446 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي بينما أشارت التوقعات إلى إيرادات عند 557 مليون دولار.

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وسجلت "سناب شات" صافي خسارة قدرها 200 مليون دولار أو 14 سنتا للسهم في الربع الثالث مقارنة بصافي خسائر عند 227 مليون دولار أو 16 سنتا للسهم في الربع الثاني.



باستثناء بعض البنود والمواد المكررة، حققت "سناب شات" أرباحا بحوالي سنت واحد للسهم على عكس توقعات بخسائر قدرها خمسة سنتات للسهم.



وقفز سهم "سناب شات" خلال التعاملات الإلكترونية عقب الإغلاق بنسبة 22.7% إلى 34.9 دولار بعد إغلاق جلسة الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.7% عند 28.4 دولار، وسجل أعلى سعر عند 28.9 دولار وأقل سعر عند 27.9 دولار.