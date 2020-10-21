شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو عدد مشتركي "نتفليكس" خلال الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباطأ نمو عدد المشتركين في "نتفليكس" خلال الربع السنوي الثالث بناء على نتائج أعمال الشركة الأمريكية الصادرة يوم الثلاثاء مما دفع السهم نحو التراجع خلال تداولات ما بعد إغلاق الجلسة.



وكشفت "نتفليكس" عن تباطؤ دراماتيكي في عدد المشتركين الجدد كما حققت أرباحا دون توقعات المحللين في الربع الثالث.



وسجلت الشركة الأمريكية نموا بنحو 2.2 مليون مشترك جديد في الربع الثالث بعد ربعي سنويين متواليين حققت خلالهما أكثر من عشرة ملايين مشترك جديد في كل منهما.

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جاء ذلك بسبب أزمة فيروس كورونا التي دفعت الملايين حول العالم للبحث عن التسلية أثناء التواجد في منازلهم قيد العزل والإغلاق.



وبلغ صافي دخل "نتفليكس" 790 مليون دولار أو ما يعادل 1.74 دولار للسهم مقارنة بصافي دخل قدره 1.47 دولار للسهم في نفس الفترة من عام 2019، بينما أشارت التوقعات إلى صافي دخل عند 2.13 دولار للسهم.



أما الإيرادات، فقد ارتفعت إلى 6.44 مليار دولار في الربع الثالث من 5.25 مليار دولار قبل عام وأعلى من توقعات عند 6.39 مليار دولار.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "نتفليكس" بنسبة 1% إلى 525.4 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 533.7 دولار وأقل سعر عند 522.2 دولار.