شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعدت أسعار الصويا خلال تعاملات يوم الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وتلقت الصويا دعما من مشتريات فنية وتوقعات بتراجع المعروض والإمدادات العالمية من السلعة الزراعية فضلا عن قوة الطلب عالمياً وزيادة الصادرات الأمريكية.



ومن جانبها، أكدت وزارة الزراعة الأمريكية في بيان على أن شركات تصدير محلية خاصة باعت نحو 132 ألف طن من الصويا لجهات غير معلومة عن موسم التسويق 2020/2021.

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وأضافت الوزارة ان حصاد الصويا في الولايات المتحدة اكتمل بنسبة 75%، وهو ما يزيد عن متوسط الخمس سنوات عند 58%، لكنه دون توقعات المحللين التي أشارت إلى اكتمال حصاد بنسبة 79%.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 93.09 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.5 نقطة وأقل مستوى عند 93.00 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 1% إلى 10.65 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 10.65 دولار وأقل سعر عند 10.51 دولار.