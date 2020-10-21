شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للجنيه الإسترليني والأنظار تتجه نحو محادثات "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو سلبي خلال تعاملات يوم الثلاثاء مع توجه الأنظار نحو المحادثات بشأن محادثات "بريكست".



وصرح أحد وزراء الحكومة البريطانية بأن الباب لا يزال مفتوحا بشأن إمكانية التوصل لاتفاق تجاري مع الجانب الأوروبي.



وأبدى بعض مسؤولي بروكسل تفاؤلا ايضا بشأن إبرام صفقة تجارية مع لندن مطالبين بزيد من المفاوضات بين الطرفين لتقريب وجهات النظر.

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ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء "بوريس جونسون" يوم الجمعة الماضية أن المحادثات التجارية انتهت مع الاتحاد الأوروبي ولا يوجد تغير في موقف القارة العجوز، وهذا قبل أسابيع من انتهاء المهلة المحددة للتفاوض تمهيدا لاتفاق محتمل.



وأبلغ "جونسون" أعضاء حكومته بضرورة الاستعداد لسيناريو عدم وجود اتفاق مع الجانب الأوروبي، لكن مصادر أكدت لـ"بلومبرج" أن "جونسون" قد يواجه ضغوطا برلمانية تجبره على إعادة النظر في قانون السوق الداخلية المثير للجدل مما يعني إحياء المحادثات مع بروكسل مجددا.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي على نحو سلبي بحلول الساعة 21:22 بتوقيت جرينتش عند 1.2941، وسجل أعلى سعر عند 1.2979 وأقل سعر عند 1.2911.