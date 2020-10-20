شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 20-10-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 20-10-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 2.1 مليار جنيه، ليغلق عند 621.829 مليار جنيه.

إيقاف تداول 13 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 12 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، دلتا للإنشاء والتعمير، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الألومنيوم العربية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العالمية للاستثمار والتنمية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، البنك المصري لتنمية الصادرات، مستشفى النزهة الدولي، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، المصرية للدواجن.

البورصة تخسر 2.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 2.1 مليار جنيه، ليغلق عند 621.829 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 256.2 مليون ورقة مالية بقيمة 928 مليون جنيه، عبر تنفيذ 33.3 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.78% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.15%، والعرب على 5.08% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 23.96% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.03%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 2.5 مليون جنيه، 62.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 27.3 مليون جنيه، 483.2 ألف جنيه، 17.2 مليون جنيه، 20 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 11157 نقطة، لليوم الثاني على التوالي، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 2093 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 13036 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 4271 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 1942 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 2854 نقطة، وزادت مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.49% ليغلق عند مستوى 1104 نقطة.

وصعدت أسهم 57 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 104 شركة، ولم تتغير مستويات 24 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 12.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.15%.

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 43.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.15%.

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- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 16.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.03%.

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 32.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.05%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 3.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.84%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 12.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.41%.

- أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 17.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.95%.

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 36.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.87%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 19.620جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.20%.

- المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) بسعر إغلاق 4.340 دولار بنسبة تراجع بلغت 4.19%.