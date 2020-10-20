شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على وحدة صناعية ضمن مبادرة الرئيس لدعم الشباب فى 7 محافظات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شرح اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، مبادرة الرئيس لدعم الشباب فى فتح 7 مجمعات صناعية فى 7 محافظات على مستوى الجمهورية وكيفية الحصول عليها، قائلاً أن الوحدات مجهزة بجميع المرافق والمبانى والإدارية والبنوك بالإضافة إلى وجود كافيتريات ومسجد، وتتراوح مساحة الوحدة ما بين 48 إلى 792 مترا وتختلف باختلاف كل محافظة، كما أن الوحدات مجهزة بشبكات إطفاء وشبكات الصرف الصحى ومخرج للكهرباء، وجاهزة للتسليم خلال شهر من استيفاء الشاب لأوراقه، وتوزع الوحدات على 7 محافظات على مستوى الجمهورية وهى الإسكندرية والغربية والبحر الأحمر وبنى سويف والمنيا وسوهاج والأقصر.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج 90 دقيقة على قناة المحور، إن اختيار المحافظات جاء بناء على الموارد المتوفرة بكل محافظة والأنشطة التى يمكن أن يستفيد الشاب من هذه الموارد فى عمله، على سبيل المثال محافظة الإسكندرية تم اختيارها على أساس مجمع البلاستيك، ومحافظة المنيا تشتهر بمجمعات للصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، موضحا أن المجمعات تختلف فى بنائها، حيث إن المجمع فى محافظة الغربية خرسانى فى حين أن باقى المجمعات مشكلة من هياكل معدنية والطرح يسمح للشباب فى الحصول على أكثر من وحدة إذا تطلب مشروعه مساحات واسعة، وقمنا بالطرح منذ 6 أيام وباقى 15 يوما .

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وأوضح، أن كراسة الشروط متوفرة بجميع فروع هيئة التنمية الصناعية فى المحافظات والفروع الرئيسية فى القاهرة وجهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومن أبرز الشروط المطروحة للشباب أن لا يقل عمره عن 21 سنة ويصل إلى 60 أو 65 سنة، ثانيا أن المتقدم للطلب هو الشخص نفسه صاحب المشروع ولا يوجد وكيل لمنع التلاعب، الحصول على كراسة واحدة فقط فى حالة الرعبة فى أكتر من وحدة .

وتابع، أن الهيئة عقدت بروتوكول تعاون مع 8 بنوك بالإضافة إلى جهاز المشروعات الصغيرة لكى يمول المستثمر من الشباب الراغب فى الحصول على الوحدة بنظام الإيجار أو التمليك وفى حالة الإيجار يدفع مقدم جدية الحجز وقيمة إيجارية ربع سنوية لمدة 10 سنوات، أما فى حالة الرغبة فى تملك الوحدة يدفع الشاب 25% من ثمن الوحدة والباقى على 3 أقساط سنوية متتالية، ولفت إلى أن القيمة الإيجارية تقدر بنحو 22 جنيها للمتر المربع وتختلف قيمتها على حسب كل محافظة، وتقدم البنوك التى تعاونا معها تسهيلات حتى 75% وتقسط الباقى لمدة 10 سنوات .

وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الوحدات فاضية تماما وبها المرافق فقط، وتم مراعاة أن تكون قريبة من المناطق اللوجستية والطرق، ويقدم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب الحاصلون على الوحدة الدعم فى شراء الآلات والمعدات التى سيقوم بشرائها لمشروعه كما سيساعد الشاب على تسويق منتجة أو التعاقد مع مصانع أخرى فى حالة إنتاجه مدخلات إنتاج، ولفت إلى أننا قمنا بعمل كتيب يشرح تفاصيل الـ7 مجمعات والأنشطة الصناعية أو الهندسية الموجودة، كما تضم كراسة الشروط مواصفات المشروعات ومميزاتها ومناطق الخدمات فيها .