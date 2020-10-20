شكرا لقرائتكم خبر عن محمود محيى الدين: دعم قطاع الصادرات يساهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى، عن السنوات المقبلة ستكون مختلفة في الأوضاع المالية بسبب تداعيات فيروس كورونا، مضيفا أن الأولوية العاجلة مساندة القطاع الصحى لمواجهة كورونا، وحزمة مالية للدول التي تعانى من الخسائر الاقتصادية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان، عبر برنامجه مساء dmc، المذاع على قناة dmc، أن دعم قطاع الصادرات يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادى في مصر بعد تأثر بعض القطاعات بسبب كورونا، ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمى للترشح في منصب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى.

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وتابع أن القطاع الصحى حول العالم أصبح أكثر استعدادا لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وكان توجه الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، بالشكر إلى القيادة السياسية في مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمها له للوصول كمدير تنفيذي للصندوق.

وأضاف محيي الدين: "أشكر جميع الدول التي منحتني صوتها للوصول لهذا المنصب، ونحن نمثل مصالح هذه الدول عالميا والعمل على حل مشاكلهم الاقتصادية"، لافتًا إلى أن هذا المنصب لم يواجه مشاكل اقتصادية منذ أربعينيات القرن الماضي مثل التي حدثت بسبب كورنا والصندوق بمثابة المنقذ لهذه الدول.